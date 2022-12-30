更多編輯台推薦新聞：
北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆
生活

北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

共機在南海逼近美軍機 兩機相距6公尺以內

2022/12/30 02:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國軍方今天表示，一架中國軍機上週在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機20英尺（6公尺）範圍內，迫使美方飛機採取迴避動作，以避免碰撞。

路透社報導，美軍在聲明中指出，這起事件發生在12月21日，涉及一架中國海軍的殲-11戰機，以及一架美國空軍RC-135偵察機。

聲明還說：「美國印太聯合部隊為一個自由開放的印太地區盡心盡力，將持續在海上與國際空域飛行、航行、作業，並依國際法適當考慮所有船艦和飛機的安全。」

美國之前已表示，中國軍機近來的行動有愈來愈危險的趨勢。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11月與中國防長魏鳳和會面時，提到雙方有必要改善危機溝通，同時也點出中國軍機的危險行為。

澳洲國防部6月另曾表示，澳洲軍方一架巡邏機5月下旬在南海遭到中國戰機攔截，當時中方拋灑雷達干擾片。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稱中方此舉「非常危險」，並表示這起事件發生在國際空域。（譯者：楊昭彥）1111230

#中國
#美國
#奧斯汀
奧斯汀
日本新版安保戰略出爐 日媒指焦點是台灣議題 日本新版安保文件 美國：強化並現代化美日同盟
艾班尼斯
美日恢復中國入境旅客篩檢 紐澳：暫時不跟進 是否賦予原住民國會發言權 澳洲明年舉行公投
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族