共機在南海逼近美軍機 兩機相距6公尺以內

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國軍方今天表示，一架中國軍機上週在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機20英尺（6公尺）範圍內，迫使美方飛機採取迴避動作，以避免碰撞。

路透社報導，美軍在聲明中指出，這起事件發生在12月21日，涉及一架中國海軍的殲-11戰機，以及一架美國空軍RC-135偵察機。

聲明還說：「美國印太聯合部隊為一個自由開放的印太地區盡心盡力，將持續在海上與國際空域飛行、航行、作業，並依國際法適當考慮所有船艦和飛機的安全。」

美國之前已表示，中國軍機近來的行動有愈來愈危險的趨勢。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11月與中國防長魏鳳和會面時，提到雙方有必要改善危機溝通，同時也點出中國軍機的危險行為。

澳洲國防部6月另曾表示，澳洲軍方一架巡邏機5月下旬在南海遭到中國戰機攔截，當時中方拋灑雷達干擾片。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）稱中方此舉「非常危險」，並表示這起事件發生在國際空域。（譯者：楊昭彥）1111230