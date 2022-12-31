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日本山形縣民宅後山崩塌 波及10棟建物2人失聯

2022/12/31 10:40（12/31 11:16 更新）
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日本山形縣鶴岡市民宅後山31日凌晨發生崩塌，約10棟建物受波及倒塌。（共同社）
日本山形縣鶴岡市民宅後山31日凌晨發生崩塌，約10棟建物受波及倒塌。（共同社）
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（中央社東京31日綜合外電報導）日本山形縣鶴岡市民宅後山今天凌晨發生崩塌，已知約10棟建物受波及倒塌，警消單位雖救出2人，但仍有2名高齡夫婦失聯正持續搜救。防衛省將派遣自衛隊員前往協助。

日本放送協會（NHK）報導，約在今天凌晨1時左右，住在山形縣鶴岡市西目地區的民眾通報警方房屋倒塌等災情。

警方表示，發生山壁崩塌意外的地區有民宅及無人居住的空屋等建物，崩塌範圍逾百公尺，已知殃及約10棟建物倒塌。

警消已在事發現場附近救出一名70多歲男性及一名60多歲女性，送往鶴岡市內醫院接受治療，沒有生命危險。不過目前仍有一名80多歲男性及其70多歲妻子失聯，警消已派出約80人搜救。

鶴岡市政府表示，山壁崩塌現場共有8個家戶共22人居住，包括被救出的2人在內，已掌握20人行蹤。

現場附近是被當局指定為「土石災害警戒區域」的地區。

防衛省表示，山形縣政府在當地時間早晨6時30分已提出災害派遣請求，因此將派出陸上自衛隊神町駐屯地約150人前往當地協助搜救及清運土石。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111231

警消人員31日在倒塌的建物中搜救。（共同社）
警消人員31日在倒塌的建物中搜救。（共同社）
#日本
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