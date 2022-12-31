國際制裁牽連 俄國權貴2022年損失約2.9兆元

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）西方國家為了俄羅斯揮軍入侵烏克蘭一事祭出嚴苛制裁後，俄國最富裕的權貴今年已損失近950億美元（約新台幣2.9兆元），相當於每天蒸發3.3億美元（約新台幣102億元）。

英國「衛報」（The Guardian）報導，根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），英格蘭足球超級聯賽球隊切爾西（Chelsea FC）前老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）損失最為慘重，今年身價大跌57%到78億美元。

阿布拉莫維奇是最早遭到英國制裁的俄國權貴之一，先前英國高官指控他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政權有「明顯掛鉤」，是「雙手沾滿鮮血」的俄國富商之一。

根據這項指數，蒲亭密友、能源投資富豪季姆琴科（Gennady Timchenko）的財富也蒸發48%到118億美元，蒲亭另一名盟友克里莫夫（Suleiman Kerimov）的身價也大減41%到90億美元。

近日公布的第一份官方統計總額顯示，英國政府已凍結俄羅斯權貴等人資產超過180億英鎊。根據英國金融制裁執行辦公室（Office of Financial Sanctions Implementation）年度檢討報告，英國已對1271人祭出制裁，包括阿布拉莫維奇和俄國第2富有的「鎳王」波塔寧（Vladimir Potanin）。

英國政府表示，這波歷來「最嚴苛的制裁措施」導致與俄羅斯人有關的184億英鎊遭凍結，比所有其他英國制裁計畫凍結的資產多了近60億英鎊。

彭博每日更新名單追蹤的24名富裕俄羅斯人，今年共損失約950億美元。

不過，他們的損失都無法與美國科技業億萬富翁比擬。馬斯克（Elon Musk）的財富在旗下電動車公司特斯拉（Tesla）股價暴跌後，蒸發近50%來到1380億美元。馬斯克世界首富的寶座本月讓給了法國精品集團酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）大股東暨執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。

由於臉書（Facebook）母公司Meta市值大跌，祖克柏（Mark Zuckerberg）的財富大減65%到450億美元。根據彭博億萬富翁指數，祖克柏今年排名下滑19名來到第25名，是他自2014年來所獲最低的名次。

整體來說，世界500大富人今年損失近1.4兆美元。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111231