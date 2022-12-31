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跨年俄國再大規模空襲烏克蘭 基輔傳10爆炸釀1死

2022/12/31 22:52
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（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭全國各地今天響起空襲警報，首都基輔市中心更傳出10起爆炸聲響，釀成至少1死7傷。烏克蘭官員不久前才警告，俄羅斯可能在跨年之際再度對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊。

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯2天前才對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲之一。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前已警告，莫斯科可能會再度攻擊，目的是讓烏克蘭人「在黑暗中慶祝新年」。

基輔今天原本沉浸在跨年慶祝氣氛中，午餐時刻卻響起空襲警報，民眾匆忙逃到防空地點避難。

路透社報導，基輔市長克里契科（Vitaliy Klitschko）表示，其中一起爆炸發生在首都索洛米揚卡區（Solomyanskyi）的一個住宅大樓區域，另2個區也傳出爆炸。他並未說明爆炸原因。

法新社報導，克里契科在社群媒體寫道：「基輔有1名年長男性死亡，在索洛米揚卡區...的2起爆炸造成另外7人受傷。」

在爆炸發生前不久，包圍基輔的基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）已警告可能將有飛彈來襲。在基輔遭到數起爆炸震撼後，庫列巴在社群平台Telegram上表示：「恐怖分子國家發射數波飛彈來祝我們新年快樂，但我們將堅毅不搖。」

烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）的州長維塔利．金（Vitaliy Kim）也在臉書（Facebook）上表示，有通報俄羅斯發射飛彈。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1111231

#基輔州
#烏克蘭
#庫列巴
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