更多編輯台推薦新聞：
全文／總統新年談話：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助
政治

全文／總統新年談話：中國疫情升溫 基於人道關懷願提供必要協助

影片／101跨年煙火升空首度360度展演 百萬人潮見證
生活

影片／101跨年煙火升空首度360度展演 百萬人潮見證

中央社啟事
社會

中央社啟事

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

新年伊始 印巴循例交換核設施名單

2023/1/1 18:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里1日專電）印度與巴基斯坦即使關係緊繃，仍循例在年初交換核設施名單，避免這些設施在萬一爆發衝突時遭到攻擊。

印度外交部發布聲明，兩國今天依據「印巴禁止攻擊核子設施協定」，透過外交管道在新德里和伊斯蘭馬巴德（Islamabad）同步交換核設施名單。

根據協定，印度與巴基斯坦必須在每年1月1日向對方提交核設施名單。

印度與巴基斯坦於1947年脫離英國管轄，但兩國分家後為了克什米爾（Kashmir）的歸屬，打了多場大小規模戰爭。

由於兩國均有核子武器，因此於1988年12月31日簽署了交換核設施名單的協定，同意避免攻擊名單上的設施，包括核能發電反應爐、研究用反應爐，以及鈾濃縮和同位素分離等。

協定於1991年1月27日生效、1992年1月1日首次實施，今年已是第32次交換名單。

另方面，印度與巴基斯坦今天也循例依2008年領事探視協議，交換了被關押囚犯及越界漁民的名單，以利確認身分以及後續探視、遣送事宜。

目前印度關押了339名巴基斯坦籍平民囚犯和95名漁民，巴基斯坦則關押51名印度籍平民囚犯及654名漁民。

兩國於每年交換囚犯及被關押漁民名單兩次，分別是在1月1日及7月1日。（編輯：韋樞）1120101

#印度
#巴基斯坦
#印度外交部
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族