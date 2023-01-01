新年伊始 印巴循例交換核設施名單

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（中央社記者林行健新德里1日專電）印度與巴基斯坦即使關係緊繃，仍循例在年初交換核設施名單，避免這些設施在萬一爆發衝突時遭到攻擊。

印度外交部發布聲明，兩國今天依據「印巴禁止攻擊核子設施協定」，透過外交管道在新德里和伊斯蘭馬巴德（Islamabad）同步交換核設施名單。

根據協定，印度與巴基斯坦必須在每年1月1日向對方提交核設施名單。

印度與巴基斯坦於1947年脫離英國管轄，但兩國分家後為了克什米爾（Kashmir）的歸屬，打了多場大小規模戰爭。

由於兩國均有核子武器，因此於1988年12月31日簽署了交換核設施名單的協定，同意避免攻擊名單上的設施，包括核能發電反應爐、研究用反應爐，以及鈾濃縮和同位素分離等。

協定於1991年1月27日生效、1992年1月1日首次實施，今年已是第32次交換名單。

另方面，印度與巴基斯坦今天也循例依2008年領事探視協議，交換了被關押囚犯及越界漁民的名單，以利確認身分以及後續探視、遣送事宜。

目前印度關押了339名巴基斯坦籍平民囚犯和95名漁民，巴基斯坦則關押51名印度籍平民囚犯及654名漁民。

兩國於每年交換囚犯及被關押漁民名單兩次，分別是在1月1日及7月1日。（編輯：韋樞）1120101