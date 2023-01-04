緬甸獨立75週年 軍政府批外國干預感謝鄰國協助

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（中央社奈比多4日綜合外電報導）軍政府領導人敏昂萊今天發表緬甸獨立75週年演說，他在演說中批評外國干預該國事務，同時感謝其他國家「積極」與緬甸合作，強調目前正與中國、印度和泰國等鄰國密切合作。

路透社報導，緬甸軍方2021年2月發動政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的文人政府後，面臨國際孤立和西方主導的制裁。

軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）今天發表緬甸獨立75週年演說時表示：「我想對部分國際、區域國家及組織和個人表達感謝之意，感謝他們在（面臨）所有壓力、批評和攻擊的情況下，積極和我們合作。」

「我們正密切和鄰近國家合作，像是中國和印度、泰國寮國和孟加拉。我們將在邊界穩定和發展上合作。」

聯合國安全理事會上月通過決議案，「敦促」緬甸軍政府「立即釋放所有被任意拘禁的囚犯」，包括翁山蘇姬和前總統溫敏（Win Myint），並要求「立即停止一切形式的暴力」。這是安理會74年來首次針對緬甸通過決議案。

敏昂萊發表電視演說提及國際壓力時，批評他所謂「欲干涉緬甸內政的國家和組織所帶來的擾亂」。

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儘管如此，緬甸軍政府仍保有國際上部分國家的支持。針對如何處理緬甸危機，聯合國安理會內部意見分歧，中國和俄羅斯反對採取強烈行動。上月安理會決議案表決時，中俄兩國和印度都棄權。

泰國也在上月舉行區域會談討論緬甸危機，在此國際場合上，緬甸軍政府部長罕見地出席，多位批評緬甸軍政府的東南亞國家協會（ASEAN）重要成員未出席。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120104