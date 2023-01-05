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回憶錄出版前受訪 哈利王子拒承諾出席父王加冕禮

2023/1/5 22:05
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）根據英國獨立電視台即將播出的專訪內容，哈利王子拒絕承諾出席父王查爾斯三世的加冕典禮，並且強調對他和王室間的問題三緘其口無濟於事。

路透社報導，英王查爾斯三世（King Charles III）的么子哈利王子（Prince Harry）回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）下週出版，他在書中對王室和王室幕僚預料將有更多尖銳批評。在此之前，哈利王子接受電視台訪問的內容會先播出。

在英國獨立電視台（ITV）的訪問中，當被問到如果受邀參與加冕典禮是否會出席時，哈利說：「從現在到那個時候可能發生很多事情；不過，呃，大門永遠敞開，球在他們那邊的場地上。」

「還有得討論，我真的希望他們會坐下來好好談。」

獨立電視台今天將這個片段上傳推特，就在數小時前，「衛報」（The Guardian）披露了「備胎」部分內容，在書中哈利王子自稱曾與兄長威廉王子（Prince William）因故起爭執，並且指控遭到對方打倒在地。

哈利王子在獨立電視台訪問中說：「我不曉得三緘其口究竟如何能夠改善情況。」

當被問到自從2020年卸除王室職責以來、他對於王室的批評，威廉有何反應時，哈利回答：「他的版本大概 和我有天壤之別。」

哈利接受獨立電視台和美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）訪談內容定於8日播出，「備胎」預定10日出版。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1120105

#哈利
#英國獨立電視台
#威廉
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