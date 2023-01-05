方濟各主持本篤十六世葬禮 民眾高喊「立即封聖」

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（中央社梵蒂岡5日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各今天在梵蒂岡聖伯多祿廣場主持前任教宗本篤十六世的葬禮，這是現代史上前所未見的情況。儀式結束之際，有民眾高呼「立即封聖」。

法新社報導，樞機主教、達官顯要，以及來自全球各地數以千計神父和修女齊聚聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），送別這位德國籍神學家。他2013年成為600年來首位辭職的教宗，震驚天主教會。

現任教宗主持前任教宗的葬禮為現代史上首見，儀式用多國語言誦讀禱詞，方濟各（Pope Francis）在安魂彌撒中以義大利語佈道。

方濟各向本篤十六世（Benedict XVI）致敬說：「本篤十六世…願你聽聞天主的聲音，喜樂滿足，從現在直到永遠。」本篤十六世於去年12月31日辭世，享耆壽95歲。

禮拜進入尾聲時，方濟各在本篤十六世簡樸柏木棺上方劃十字聖號並且行鞠躬禮，再由護柩人員將棺木抬進聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）大殿內。

路透社報導，聖伯多祿廣場的儀式結束之際，有人用義大利語高呼「立即封聖」（Santo Subito）。前教宗若望保祿二世（John Paul II）2005年的葬禮中也有人喊這句話，當時齊聲高喊的群眾更多。

過去5位教宗有3位封聖，但是天主教會長達2000年歷史中約僅1/3的教宗獲封聖。

本篤十六世的遺體將安葬在聖伯多祿大教堂下方的梵蒂岡墓穴（Vatican Grottoes）中，安置在若望保祿二世列真福品前的墓穴。

若望保祿二世於2014年封聖。

教廷指出，在後續不對外公開的儀式中將以繩帶封棺，柏木棺接著會放入更大的鋅棺木裡，然後把整個棺槨封住。之後，棺槨會放在一個木箱中。依循傳統，他教宗牧職期間的勳章和錢幣，以及封存在金屬圓筒盒內的本篤十六世牧職簡史，一併放進棺木裡。

高齡90歲的香港教區榮休主教陳日君也出席葬禮。他因涉及反送中運動的「612人道支援基金」，去年5月被依涉嫌違反港區國安法的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」拘捕，法院批准他4日起可以短暫離港5天。

警方表示，聖伯多祿廣場上估有5萬人參加本篤十六世的葬禮，其中許多人破曉時分就站在濃霧中等著為他送行。（譯者：何宏儒）1120105