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首頁 / 國際

前往大馬無合法證件 逾百名洛興雅人遭緬甸判刑

2023/1/10 12:40
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（中央社仰光10日綜合外電報導）緬甸國營媒體今天報導，包括十幾名兒童在內的112名洛興雅（Rohingya）人試圖在「沒有合法證件」的情況下前往馬來西亞，遭緬甸當局判處2到5年徒刑。

根據「緬甸新光報」（Global New Light of Myanmar），當地警方表示，這些人上個月在緬甸南部伊洛瓦底省（Ayeyarwady）被捕，並於1月6日遭判刑。

報導指出，這些兒童在8日被移送到商業中心仰光附近的「青少年培訓學校」，不過文中沒有提到更多細節。

報導中將這群人稱為「孟加拉人」，這是對這個穆斯林少數民族的貶義詞。他們在佛教徒占多數的緬甸被剝奪公民身分，且經常需要獲得許可才能旅行。

2017年緬甸進行軍事鎮壓，遭謀殺、性侵與縱火等駭人聽聞的故事發生在洛興雅人身上，導致數十萬人逃往鄰國孟加拉。

每年都有成千上萬的洛興雅人冒著生命危險，從緬甸和孟加拉的難民營逃往穆斯林占多數的馬來西亞和印尼。

有關當局表示，一艘載有近200名洛興雅人、以婦孺為主的木船，8日停靠印尼西岸，這是去年11月以來的第5次。

根據聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR），據信去年有超過2000名洛興雅人嘗試這趟危險行程。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120110

#緬甸
#洛興雅人
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