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曾獲世界最佳餐廳 丹麥Noma將於2024年底熄燈

2023/1/10 14:27
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（中央社哥本哈根9日綜合外電報導）米其林三星餐廳、世界頂級食肆之一哥本哈根餐廳noma今天表示，將在2024年底關閉，轉型為實驗性廚房。

法新社報導，noma在Instagram貼文說：「要繼續做noma，我們必須改變…2024年冬季將是我們所知的noma最後一季。」

「我們正在開始新的篇章。」

「2025年，我們的餐廳將轉變為大型實驗室，一個致力於食品創新和新口味開發的開創性實驗廚房，會比以往更廣泛分享我們的努力成果。」

noma是丹麥語nordisk（北歐）和mad（食物）的縮寫，2003年在哥本哈根市中心開業，2016年一度關閉，但兩年後，又在哥本哈根另一個綠意盎然的街區重新開張。

noma經常名列「世界前50大餐廳」榜單前10名，其中 2019年排名第2，2010年至2012年連續3年以及2021年都排名第1。

這不是noma第1次自我改造，疫情期間noma被迫多次關閉超過6個月，2020年夏天改為漢堡和葡萄酒酒吧1個月。

儘管noma將轉型為實驗廚房，食客們偶爾還是可以嚐嚐它的口味。noma承諾，會不時在哥本哈根和國外以快閃店的形式一饗饕客。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120110

#noma
#哥本哈根
#法新社
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