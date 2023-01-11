加強嚇阻中國 傳美將增加部署日本反艦飛彈數量

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美國官員告訴路透社，為了擴大嚇阻中國，美國將大幅提高部署在日本的反艦飛彈數量。圖為去年10月日本陸上自衛隊進行反水面作戰。（圖取自twitter.com/Japan_GSDF）

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）3位美國官員今天告訴路透社，為了擴大嚇阻中國，美國將大幅提高部署在日本的反艦飛彈數量。

儘管駐日美軍的總數不會改變，這項新的部署行動有可能是今年在亞洲軍力一系列聲明之首，用意是讓北京在發動任何衝突之前三思。

歷經近一年的協商，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、國務卿布林肯（Antony Blinken）與日本對口官員在華府會面後，明天將宣布日美達成的協議。

奧斯汀12日將在五角大廈會晤日本防衛大臣濱田靖一，接著，美國總統拜登與日本首相岸田文雄將於13日見面。

日本政府上月宣布二戰以來最大規模擴軍計畫，這對在二戰後維持和平主義路線的日本一度是難以想像的，但中國在此區動作頻頻引發各界擔憂，催生出這項全面性的5年計畫。

中國外交部發言人汪文斌今天表示，美日發展雙邊軍事合作應確保不損害第三方利益，不損害地區和平穩定。

上述美國官員告訴路透社說，這些反艦飛彈將由一支改組的2000人陸戰隊兵團運抵日本，將聚焦在先進情蒐、偵察與運輸上。作業預計在2025年前完成。

這些官員又說，另一個由約300名官兵與13艘船艦組成的美國陸軍連隊將在今春部署，協助載運美國與日本部隊和設備，用以快速分散部隊。

日本境內目前約有1萬8000名美國陸戰隊員，是美國海外最大駐軍部隊，其中絕大多數駐紮在沖繩島。

龐大的美軍引發當地人不滿，沖繩政府要求將部分駐軍轉移到日本其它地方。駐日美軍人數共有約5萬4000人。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120111