俄烏戰爭將屆一週年 澤倫斯基盼赴聯合國發言

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（中央社聯合國13日綜合外電報導）烏克蘭第一副外長扎帕洛娃今天表示，如果安全情況許可，澤倫斯基總統希望能在俄軍去年2月24日侵烏屆滿一週年前夕，光臨聯合國大會一項高層會議發表談話。

美聯社報導，扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）在接受美聯社訪問時警告，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）光臨聯合國必須有許多因素具足，而她舉出的首要因素就是戰況，且烏克蘭情報機構警告，俄軍正策畫「在2月發動非常危險的攻勢」。

扎帕洛娃說：「我們的總統希望來訪，他有意願來訪，不過安全狀況是否容許他前來仍是個問題。」

若是澤倫斯基成行，將是俄烏開戰以來他僅有的第2次出訪。他去年12月21日曾令人意外前往華府訪問，以會見他在抗俄之戰的最重要後台，即美國總統拜登以及美國國會議員。他感謝美方支持，並表示，儘管困難重重，烏克蘭仍屹立不搖。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）表示，聯大已排定在2月23日召開俄烏戰爭高層討論會，接著在24日舉行安全理事會的部長級會議。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120114