俄再射飛彈烏克蘭多處爆炸 關鍵基礎設施遭攻擊

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（中央社基輔14日綜合外電報導）包括首都基輔在內的幾個烏克蘭地區今天上午發生爆炸，官員通報關鍵基礎設施遭到攻擊。

法新社報導，烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在社群平台Telegram上說，基輔的「關鍵基礎設施遭到飛彈攻擊」。

基輔市政府指一處基礎設施遭到襲擊，市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔第聶伯羅區（Dniprovskiy）發生爆炸，並敦促居民 「待在避難所！」他還說，一枚火箭的碎片落在第聶伯羅區，未造成任何傷亡。

烏克蘭東北部的哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）說：「敵人對關鍵的基礎設施和工業設施發動另一波飛彈攻擊。」

西涅古波夫警告，烏克蘭第2大城哈爾科夫市（Kharkiv）和周邊地區可能會出現緊急停電。

根據報導，烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區也發生攻擊事件。

烏克蘭基輔州（Kyiv Oblast）州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，18棟民宅的窗戶和屋頂被炸碎或損壞。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1120114