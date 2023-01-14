更多編輯台推薦新聞：
經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征
運動

經典賽台灣隊36人集訓名單出爐 全職業陣容出征

不斷更新／學測112年各科試題一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

2023/1/14 13:00（1/14 13:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為一艘油輪2022年10月11日停泊在俄羅斯南部諾沃羅西斯克的希斯卡里斯（Sheskharis）設施。（美聯社）
圖為一艘油輪2022年10月11日停泊在俄羅斯南部諾沃羅西斯克的希斯卡里斯（Sheskharis）設施。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里/新加坡13日綜合外電報導）根據貿易知情人士的說法和船隻追蹤數據，至少有4艘中國超級油輪（supertanker）正將俄羅斯烏拉爾（Urals）地區的原油運往中國，另有一艘運往印度。

七大工業國集團（G7）針對俄羅斯實施的油價上限措施上月生效，使俄國難以使用西方國家的貨運服務和保險，莫斯科當局正尋求能協助出口的船隻。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平在俄國入侵烏克蘭之前曾發表聲明，強調兩國「友好沒有止境」，身為世界最大石油進口國的中國不顧西方國家的制裁，持續購入俄羅斯石油。

消息人士指出，第5艘超級油輪，也就是超大型油輪（VLCC），正將原油運往印度。在許多西方買主轉而尋求其他石油供應國時，印度和中國一樣持續以折扣價購買俄國石油。

根據知情人士說法和船隻追蹤平台Eikon資料，上述5批船運都安排在去年12月22日到今年1月23日之間。

G7去年12月實施的油價上限措施允許歐洲聯盟（EU）以外的國家進口俄羅斯海運石油，但禁止貨運、保險和再保險公司經手俄羅斯原油貨運，除非售價低於每桶60美元上限。

涉及這批油品運送的中國公司一名高層主管表示：「由於烏拉爾油價遠低於價格上限，購買和交易烏拉爾原油的生意基本上是合法的。」

美國和其盟國試著切斷莫斯科當局的能源收入，以便限縮俄羅斯為烏克蘭戰爭籌措資金的能力，俄國去年旋即將石油出口從歐洲轉向其他地方，尤其是亞洲。

較遠的航程、大幅折扣和破紀錄的高昂運費都會侵蝕利潤，但如今在亞洲航線使用超級油輪，也許可以降低運輸成本。

俄國能源和交通運輸部都拒絕對此事置評。中國外交部也沒有回應記者的置評請求，但北京當局先前曾說，西方對俄羅斯實施的制裁屬非法。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120114

#石油
#俄羅斯
#中國
延伸閱讀
反制西方制裁 俄羅斯明年2月禁賣油給支持設油價上限企業國家俄中元首視訊會談 蒲亭渴望加強兩國軍事合作法國核反應爐復工不再缺電 重回電力出口國之列
習近平
中國經濟低迷 紐時：習近平改變定調成啦啦隊長紐時：中國放棄清零掀兩派對立 政府出手控制
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
唐鳳接受路透社專訪 稱台灣準備助烏克蘭數位重建