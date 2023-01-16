更多編輯台推薦新聞：
新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題解答一覽

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本研議室內無需戴口罩 共同社：可望春季實施

2023/1/16 04:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京16日綜合外電報導）共同社報導，日本政府消息人士透露，政府正在探討是否把COVID-19降級為跟流感同等級的第5類傳染病，也考慮修改防疫指引，在室內原則上無需戴口罩，最快今年春季實施。

共同社14日報導指出，有關建議在室內佩戴口罩的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策，日本政府正在探討除了有症狀人士之外，原則上無需戴口罩的方案。

日本2020年1月中旬發現首例確診者，迄今已經3年。日本政府去年5月修改基本應對方針，關於口罩的部分，規定在戶外若不說話，原則上無需佩戴，在室內除了可確保距離且基本上不說話之外，否則建議佩戴。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報導提到，政府相關人士透露，出於若把COVID-19在傳染病法的定位改成第5類、防疫措施也改為與第5類其他傳染病相同程度的想法，目前正探討室內原則上無需戴口罩的方案。會結合專家意見，配合最快於今年春季改為第5類，可能會規定無需戴口罩。

日本目前將COVID-19歸類在傳染病法中「相當於第2類」。傳染病法將傳染病分為5類，第2類意為可採取第2嚴格的防疫措施，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）就屬此類，季節性流感則屬第5類。（編輯：陳彥鈞）1120116

#共同社
#傳染病法
#COVID-19
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族