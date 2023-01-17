泰國移民官涉勾結中國人 廣發簽證從事非法活動

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（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）泰國警方調查，有80名移民局官員涉嫌和在泰國發展的中國人勾結，在2020年到2021年間廣發各種簽證讓上千名中國人留在泰國，從事非法活動，這些移民局官員已遭到起訴。

這起事件由來最早是去年10月泰國警方查緝沙吞區（Sathorn）夜店，在一間中國人經營的夜店起出毒品，警方調查後認為泰文名字為猜也納（Chaiyanat Kornchayanant）的中國男子可能是夜店老闆，並發現他在泰國擁有大筆資產。

警方調查後進一步發現猜也納涉及非法毒品交易和洗錢，去年11月底逮捕他，不過猜也納否認一切指控，目前警方查扣他價值53億泰銖（約新台幣48億元）資產，包括房產、汽車、銀行存款及一架飛機。

泰國洗浴按摩業大亨丘威（Chuwit Kamolvisit）隨後更爆料，有許多中國商人在泰國從事「灰色產業」，呼籲政府大刀闊斧進行調查，泰國政府因此有一陣子雷厲風行掃蕩這些灰色產業，並進行全國調查。

民族報（The Nation）報導，泰國警察調查後發現，移民局官員和中國人勾結，大量簽發各種簽證。泰國警察副總長蘇查（Surachet Hakparn）昨天表示，調查全國2萬名移民局官員，大約有80名移民局官員涉案，其中有3人層級甚至是將軍，這些人已遭到起訴。

蘇查說，2020年到2021年間，移民局官員在東北部簽發3000多人的簽證，北部簽發1000多人，讓這些中國人以學生簽證或是其他各種名義簽證留在泰國，從事非法活動。

蘇查表示，警方也和國家反貪污委員會（National Anti-Corruption Commission）合作，調查這些官員的金錢流向。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，曼谷南區刑事法院（Bangkok South Criminal Court）已對37人發出通緝令，這些人有中國人也有泰國人，都是和猜也納案件相關人士。（編輯：陳惠珍）1120117