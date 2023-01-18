日本大型巡邏船擱淺進水 船上43人待援

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（中央社東京18日綜合外電報導）今天上午6時30分左右，一艘執勤中的日本新潟海上保安部巡邏船越後艦，行經新潟縣柏崎市外海時擱淺，船上43人無人受傷，但船體進水，海上保安部已派3艘船艦前往救援。

日本共同社報導，雖然越後艦船體進水，但沒有沉沒危險。事發當時天候為雨天，海上風速約每秒11公尺。

日本放送協會（NHK）報導，正在執行巡邏任務的越後艦組員，今天上午6時30分左右通報船隻擱淺。新潟海上保安部表示，船上43人無人受傷，但船隻附近發現浮油，船體已進水。

因此，海上保安部已派出3艘艦艇前往事發海域，負責救援越後艦組員並牽引船體。截至當地時間上午9時過後，越後艦仍維持擱淺狀態，船組員仍在船上待援。

目前尚不清楚船體受損程度及為何擱淺等情況，海上保安部正調查詳細狀況。

越後艦全長約105公尺，總噸位約3100噸，是可以搭載一架直升機的大型巡邏船，所屬單位為新潟海上保安部，平日在能登半島附近被稱為「大和堆」的海域，負責應處違法捕撈的外國漁船，也在東南亞附近海域執行海盜對策等任務。

日本海上保安廳其他巡邏船，之前也曾在2009年及2021年發生過類似擱淺意外。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120118