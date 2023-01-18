歐洲2022汽車銷售衰退4.6% 創下30年低點

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）隨著零件短缺問題持續困擾汽車製造商，歐洲汽車製造商協會（European Automobile Manufacturers' Association, ACEA）今天表示，歐洲去年新車掛牌數降至1993年來低點。

法新社報導，歐洲汽車製造商協會表示，去年8月以來銷售雖攀升，但歐洲聯盟（EU）整體年度汽車掛牌數卻滑降4.6%，來到930萬輛，創下30年來低點。

汽車產業步入艱困的第三年，2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，迫使汽車製造廠和經銷商關門，加上疫情導致供應鏈瓶頸，特別是在關鍵半導體，在疫情趨緩後，短缺情況仍未獲改善。

德國是去年歐洲汽車銷售唯一出現成長的國家，其他像是義大利新車掛牌數大減9.7%，法國則滑降7.8%，西班牙也下滑5.4%。

歐洲汽車製造商協會表示，去年最後幾個月，大多數國家的汽車銷售都呈現攀升。12月歐洲整體汽車銷售年增12.8%。

以年度來看，福斯汽車（Volkswagen）汽車銷售雖較前一年減少5.2%，仍以230萬輛的銷售成績保持領先，市占率則持穩在25.1%。

接下來是斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）的180萬輛，和前一年相比衰退14.1%；雷諾汽車（Renault）銷售則掉了4.3%，來到98萬5000輛。

德國汽車業協會上週表示，即使供應鏈瓶頸緩解，今年國內市場銷售僅會呈現溫和復甦。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120118