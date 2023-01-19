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瑞典環保少女抗議被捕後獲釋 堅稱保護氣候不是犯罪

2023/1/19 03:30
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（中央社德國呂策拉特18日綜合外電報導）瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）昨天在德國抗議遭到逮捕，隨後獲得釋放。她今天推文表示，保護氣候並不是犯罪。曾獲諾貝爾和平獎的前美國副總統高爾（Al Gore）也對她表達支持。

路透社報導，童貝里昨天在德國和一群環保人士抗議能源公司擴大開採煤礦，在一座被夷為平地的村莊外靜坐抗議，遭到當地警方短暫拘留，但在驗明身分後獲得釋放。

童貝里今天已迅速恢復她的環保活動，並推文寫道：「昨天我加入了一個和平抗議德國煤礦擴大的團體。我們被警察困住，然後被拘留，但隨後在當晚獲釋。保護氣候不是犯罪。」

在此期間，前美國副總統高爾今天在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上，對童貝里於德國的行動表達支持。

高爾指出：「我認同她阻止那座煤礦的努力。」他還說，全世界年輕人對領袖們因應氣候危機的行動感到失望。

在1993至2001年期間，高爾曾擔任美國副總統，並在2000年代表民主黨競選總統時以些微差距敗給共和黨小布希（George W. Bush）。

但他之後參與製作探討氣候變遷的奧斯卡得獎紀錄片「不願面對的真相」（An Inconvenient Truth），於2007年榮獲諾貝爾和平獎。（譯者：陳正健）1120119

#童貝里
#高爾
#德國
童貝里
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