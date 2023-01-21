大貓熊香香返中倒數 日本遊客抽籤入園送別

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（中央社東京21日綜合外電報導）飼養在日本東京上野動物園內的5歲大貓熊香香，將於2月21日返回中國。園方為避免入園觀看的遊客過於擁擠，從今天起到2月19日實施事先抽籤，今天不少中籤民眾入園送別香香。

上野動物園雄性大貓熊力力及雌性大貓熊真真在2017年交配後，真真同年6月12日順利產下雌性大貓熊香香。

因為香香所有權歸中國，依據當初協定，香香滿24個月大時就要回中國定居。不過，東京都政府在2019年6月12日期限前提出延長申請，獲中國方面同意，香香可在東京續住到2020年12月底。

不過，沒想到碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，讓香香的返中之路再度延後。

日本讀賣新聞報導，就在距離香香返中倒數一個月的今天，上野動物園從上午9時30分過後開放事前中籤民眾進場，每組遊客只能停留觀看約一分鐘，紛紛拍下香香可愛樣貌作為惜別。

上野動物園開放遊客觀看香香的最後一天是2月19日，香香預計2月21日搭機離開日本。

東京都政府表示，到2月19日每天最多開放2600人參觀，必須透過專用網站事先申請。

在今天之前，香香原本可以自由在上野動物園的室內展示場與戶外展示場間活動，但為了搭機返回中國已進入預防傳染病的檢疫期內，所以從今天起只能待在室內展示場進行隔離。

跟家人入園的7歲男童說，香香回去後會感到寂寞，今天很高興能看到香香。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1120121