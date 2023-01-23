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世界銀行提改革路線圖 葉倫：盼加速擴展融資

2023/1/23 10:56
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（中央社尚比亞首都路沙卡22日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，美國希望看到世界銀行（World Bank）加速擴展融資能力，以因應氣候變遷與其他全球危機。

路透社本月稍早報導，世界銀行的「進化路線圖」呼籲在4月會議前，與股東磋商增資和新貸款工具等提案。

路線圖呼籲世銀管理層提出具體提案，以改變其使命、營運模式和財務能力，這些建議可能會在10月由世銀和國際貨幣基金組織（IMF）的聯合發展委員會通過。

這項計畫代表協商即將展開，以改變世銀的使命與財務資源，並扭轉世銀從二戰末期創立以來，針對特定國家和特定計畫貸款的模式。

葉倫表示，世銀的路線圖是一份「具有建設性的文件」，替未來討論建立了良好基礎，但還有更多工作需要完成。

葉倫從塞內加爾前往尚比亞途中對路透社表示：「我們確實有一些關切之處，我們希望在更快的時程表上看到若干進展。考慮到目前的資本釋出，可以做些事來擴大融資。」

葉倫也表示，先是世銀，接著針對其他多邊開發銀行的改革工作，是她今年的優先項目之一。（譯者：戴雅真/核稿：劉文瑜）1120123

#葉倫
#世銀
#路透社
葉倫
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