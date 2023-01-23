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俄下議院議長：西方援烏武器將造成全球災難

2023/1/23 11:53
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭密友、國會下議院議長沃洛金今天說，西方向基輔運送攻擊性武器威脅俄國領土，不僅將導致全球災難，也會使反對動用大規模殺傷性武器的論點站不住腳。

沃洛金（Vyacheslav Volodin）警告，美國和北大西洋公約組織（NATO）支持烏克蘭，會將世界導向一場「可怕的戰爭」。

沃洛金在通訊軟體Telegram說：「如果華府和北約國家提供武器給烏克蘭、用於攻擊俄國平民城市，並如他們威脅所言，企圖奪取俄國領土，那麼我方將採取報復行動，動用更多威力強大的武器。」

他表示：「核武大國在地區性衝突中未曾使用大規模殺傷性武器，這種說法站不住腳。因為這些國家沒有面臨過百姓安全和國家領土完整性受威脅的情況。」

西方盟國上週雖未能說服德國同意軍援德製「豹2」戰車給烏克蘭，但承諾會提供數十億美元新武器。目前許多北約國家都有豹2戰車，但要運交給烏克蘭需經柏林同意。

現年58歲的沃洛金自2016年起擔任國會下議院國家院（State Duma）議長，在此之前，他曾任總統行政部門高層職務。沃洛金是俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）一員，經常與見蒲亭見面。

他說：「向基輔政權運交攻擊性武器，將導致全球災難。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120123

#沃洛金
#蒲亭
#俄羅斯
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