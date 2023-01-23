波蘭總理：即使未獲德國批准 仍將援烏豹2戰車

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（中央社華沙23日綜合外電報導）波蘭總理莫拉維茨奇今天表示，德國是否批准華沙向烏克蘭移交德製豹2主力戰車，僅是次要的問題，因為波蘭身為盟國，本來就可在未經柏林許可的狀態下向烏國提供豹2戰車。

路透社報導，上週在德國舉行的會議中，美國及其盟友未能說服柏林向基輔提供豹2（Leopard 2）主力戰車，這是基輔試圖為其抗俄戰鬥注入新動力的關鍵要求。

波蘭一直推動擁有豹2戰車的國家將它們運送到烏克蘭。德國外交部長貝爾伯克22日鬆口表示，波蘭若將豹2戰車移交給烏克蘭，柏林不會出手阻撓。

莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）告訴媒體記者：「我們會（向柏林）申請許可，但這僅是次要問題。即使我們沒有獲得批准…仍會把我們的戰車等武器一起送到烏克蘭。」

「現在我們將設法至少建立一個小型（援烏）國家聯盟。」

莫拉維茨奇還說，「施壓確實有其作用，因為上週末德國外長發出一個略微不同的訊息，讓人看到一絲希望；德國不僅不會阻止（移交戰車），最終還會同意提供重型和現代裝備來幫助烏克蘭。」（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1120123