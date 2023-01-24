越南2023經濟展望 台商估下半年才明顯反彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內24日專電）越南設定2023年的經濟成長率目標為6.5%，通膨率為4.5%。台商認為，歐美市場消費緊縮、庫存壓力大，越南今年將是辛苦的一年，預計下半年經濟才會明顯反彈，景氣才會明朗。

越南官方設定2023年多項經濟目標：國內生產毛額（GDP）成長率為6.5%，人均GDP目標為4400美元，消費者物價指數（CPI）上漲4.5%，勞動生產力增速在5%或6%左右，城市失業率低於4%等。

越南台灣商會聯合總會（越總）名譽總會長、大發食品股份有限公司創辦人許玉林向中央社表示，越南的經濟在去年第4季非常差，市場蕭條很明顯，連超市的買氣與業績都下滑2至3成。

在高通膨與全球去庫存壓力下，越南2022年全年經濟成長率雖然超過8%，然而當年第4季經濟表現開始走軟。

數據顯示，越南去年第4季出口額約895億美元、年減6.1%。去年第4季GDP成長率為5.92%，不僅低於當年第3季的13.71%，還低於2011年至2019年階段同期的成長率。

許玉林指出，今年景氣還不明朗，利空因素持續，包括通膨、俄烏戰爭，再者中國解封能否提振消費也是問號。他觀察，現在中國確診人數大幅增加，市場瀰漫不安情緒，就不可能消費，越南與全球經濟都受影響。

他表示，現在談今年經濟表現還太早，但第1季還不會轉好，第2季要好也不容易，或許第3季比較有明顯反彈，因為第3季有耶誕節及年底消費旺季訂單，所以景氣應該會回來。

越總總會長簡智明指出，越南當前景氣不理想，家具業大約在去年6月斷單、成衣業在10月斷單、鞋子則是12月，尤其女裝、女鞋訂單下滑最嚴重。

他表示，越南許多企業自去年下半年開始裁員，今年應該要到第3季才可能有展望，「第1季、第2季一定是百分之百的淡季」，升息壓力下，大家不敢消費，甚至要到第4季或2024年才有可能恢復。（編輯：陳惠珍/馮昭）1120124