法助印度軍備來源多元化 減少對俄依賴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里24日專電）印度第5艘由法國提供技術支援的柴電動力攻擊潛艦昨天服役，兩國同時又簽署潛艦「絕氣推進系統」的整合協議，法國正逐漸成為印度減少依賴俄羅斯軍事的夥伴。

柴電動力攻擊潛艦「瓦吉爾號」（Vagir）昨天服役，這是卡瓦里級（Kalvari-class）潛艦中的第5艘，由法國海軍船舶集團（Naval Group）提供技術協助、印度國營馬札岡船塢公司（Mazagon Dock）承造。

卡瓦里級柴電動力攻擊潛艦使用「絕氣推進系統」（AIP），讓潛艦可在無需獲取外部氧氣供柴油主機運轉的情況下，更長時間地潛航。

印度國防部附屬研究單位「國防研究暨發展組織」（DRDO）去年3月開始研發自己的AIP，DRDO昨晚在推特發文，宣布與法國海軍船舶集團簽署合作協議，由法國協助印度進階設計，將國造AIP整合至現有潛艦上。

DRDO同時也發表聲明，印度產業界也將參與計畫，以促成印度AIP技術在地化以及工業化。

印度媒體曾報導，DRDO希望能於2024年將國造AIP安裝至第1艘卡瓦里級潛艦「卡瓦里號」之內；卡瓦里號是於2017年底服役，2024年將進行維護及翻修。

另方面，印度印刷報（The Print）最近引述法國駐印度大使盧力捷（Emmanuel Lenin）報導，法國是印度國防設備來源多元化的絕佳選擇。

盧力捷表示，法國願與印度在諸多關鍵戰略計畫上合作，包括核動力潛艦以及戰機噴射引擎的研發，並稱世上沒有其他國家會像法國一樣，在不設限的情況下為印度提供國防技術。

法國近年來透過技術轉移協助印度製造6艘卡瓦里級潛艇。另外，印度目前擁有45架在役幻象式2000戰鬥機，以及36架飆風戰鬥機。

印度目前多數國防設備及技術來自俄羅斯。早自冷戰時期開始，印度即與當時的蘇聯有密切軍事合作，這也導致自俄烏開戰以來，印度一直不願與西方國家共同譴責及制裁俄羅斯的原因之一。

外界估計，印度約有6成的外購軍事設備與技術來自俄羅斯，印度於2018年又向俄羅斯購買5套S-400防空飛彈系統，兩國最近已在印度的北方省（Uttar Pradesh）開始合作製造AK 203步槍。

華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）2020年一份調查顯示，印度軍隊目前有85%是使用俄羅斯裝備。（編輯：韋樞）1120124