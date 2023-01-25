印度加爾各答華人區漸凋零 保存文化拚轉型

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印度東北部大城加爾各答（Kolkata）華人區的「塔壩廠商理事會」牌樓。雖然會所已明顯廢棄，但不難看出往日的榮光。中央社記者林行健加爾各答攝 112年1月25日

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（中央社記者林行健加爾各答25日專電）印度東北部大城加爾各答（Kolkata）是全印度唯一仍有華人區的城市。然而，這裡的華人區持續凋零，或許只有到了每年農曆春節，才會有人想起它的存在。

加爾各答位於胡格里河（Hooghly River）畔，1772年至1911年曾是英屬印度的首都，繁華一時；這裡是印度詩人泰戈爾（Rabindranath Tagore）的家鄉，也是天主教德雷莎修女（Mother Teresa）奉獻一生之地。

早年的加爾各答作為印度政經中心，自然吸引一批尋夢華人進駐。如今，當地一些廟宇或公會，還供奉著被認為是華人移民始祖的楊大釗，象徵華人飲水思源的精神。

「華人區在農曆過年時是很熱鬧的…我們通宵舞金獅拜年，每家每戶也在同一個時間向同一個方向迎財神、放鞭炮。」加爾各答華人區忠義堂會長吳偉垣最近告訴中央社。

許多移居外國的華僑子女，會在春節前回鄉與留守的家人團聚，部分印度人或外國遊客也會在此時前來觀光，感受華人過年氣氛，整個華人區頓時活了起來。

然而，這可能是加爾各答華人區最像華人區的時候了。

加爾各答華人區主要分為塔壩（Tangra）和寶市集（Bow Bazar）兩地，人口以來自廣東梅縣居多，其餘還有湖北、上海等，主要從事皮革、理髮、餐廳、牙醫等行業，全盛時期華人多達數萬。

實地走訪華人區，見到的多是印度面孔，街上已聽不到華語，也很少看到華文招牌，塔壩廠商理事會已成廢墟，僅存的數家同鄉會、會館及廟宇，大多老舊失修，看守人也已處於遲暮之年。

「1962年中印邊境戰爭以後，很多華僑受到印度政府不公對待。看到遠景不好，華人開始往美國、加拿大或歐洲跑，有些則是去了台灣。」吳偉垣說。

根據當地老華僑回憶，中國與印度於1962年發生邊境戰爭，印度政府擔心華人暗助中國，就將華人送往西北部拉吉斯坦省（Rajasthan）的集中營關押，許多華人在數年後獲釋，選擇離開。

留下來的華人重新開始，許多人回到皮革製造業，經過努力本已站穩腳跟，但1995年又遇到印度政府整治汙染強迫遷廠，終於心灰意冷，對第二家鄉不再留戀。

老華僑估計，留在加爾各答的華人可能只剩一兩千人，而且多是為了留守祖業或是不想重新適應新環境的老華人。

「這邊的生活環境不好，小孩子念完大學就出國。」在加爾各答土生土長的華僑陳麗娟說。

陳麗娟曾就讀的梅光學校，早已沒有學生的朗讀聲，現正向印度政府申請成為歷史遺產地；市內其他華文學校如建國小學校、培梅中學等，同樣已熄燈多年，其中培梅中學現已轉型為印度人的喜慶外租場地。

印度最後一份華文報紙、1969年創辦於加爾各答的「印度商報」，也已因老編輯辭世而停止發行。

吳偉垣說，維持僑團運作所需的資金不成問題，困難在於沒有新生代接棒經營，「華人在這邊要繼續下去，我想在這一代很難，華人都往外跑，這是大勢所趨…除非有台灣或是中國的新移民搬過來。」

雖然華人日減，但足跡沒有消失，會所、廟宇內仍擺放著百年古董、神像和其他歷史文物，梅光學校的會客室裏甚至懸掛著徐悲鴻的真跡。在熱心僑領的努力下，許多老建築正被翻修，可望變身為博物館或歷史遺產。或許不用太久，華人區將以另一種形式重生。（編輯：韋樞/郭中翰）1120125

印度東北部大城加爾各答（Kolkata）是全印度唯一仍有華人區的城市。圖為華人區一隅。中央社記者林行健加爾各答攝 112年1月25日