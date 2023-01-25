擔心上烏克蘭前線 傳9北韓勞工從俄脫逃

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）專門研究北韓議題的南韓東亞大學教授姜東完（譯音）等消息人士說，9名原被派遣至俄羅斯工作的北韓男性勞工，去年12月入境南韓，部分可能是因害怕被派往烏克蘭前線才脫逃。

南韓「中央日報」引述多名消息人士報導，共有9名被派往俄羅斯工作賺取外匯的北韓勞工去年11到12月間集體脫逃，在接受國家情報院（NIS）調查後進入脫北者支援設施「統一院」接受教育。

受到國際強化對北韓制裁影響，前往海外賺取外匯的北韓勞工工作機會減少，在生計困難下又爆發俄烏戰爭，讓他們下定決心脫北。消息人士指出，其中兩人在2021年9月就向南韓民間團體表達脫北意願，在該團體協助下於去年11月初抵達南韓。

姜東完在接受韓聯社訪問時表示，這9名北韓男性年齡約在20到50多歲，包括兩名20多歲軍人，以及40到50多歲、在俄羅斯工作多年的伐木工人，去年12月從俄羅斯來到南韓。

姜東完說，從9人的年齡及在俄羅斯的工作背景來看，原本應該都互不認識，但在脫逃過程中合流、一同來到南韓；至於離開俄羅斯的動機，據稱是因俄烏戰爭爆發，產生動搖而決定來南韓。

美國自由亞洲電台（RFA）去年10月曾引述匿名人士消息報導，受派遣至俄羅斯工作的北韓勞工，因聽聞可能被送到戰火猛烈的烏克蘭東部地區而出現大舉脫逃狀況。這9人可能也是因為可能被派至最前線的頓巴斯（Donbas）進行重建工作，才下定決心脫逃。

但為保障脫北者人身及個資安全，南韓統一部及國家情報院皆拒絕證實這項消息。

北韓與中國邊境近3年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關閉，過去常經由中國前往南韓的脫北路線受限，讓這段期間脫北人數大減，受派至海外工作的北韓勞工成為疫情下的主要脫北族群。消息人士表示，近期脫北者以男性為主，其中又以海外勞工居多，目前住在統一院的脫北者中，約20多人都是來自俄羅斯的建設工人。（編輯：郭中翰）1120125