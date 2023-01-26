印度共和國日慶典 展示國防自主成果與多元文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里26日專電）印度中央政府今天慶祝第74屆共和國日，並舉行盛大閱兵及遊行活動展示國力，包括國防自主政策成果以及多元文化，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）擔任主賓。

共和國日是紀念現行印度憲法於1950年1月26日生效的日子，地位相當於國慶日，印度在這一天完成從自治政府過渡到獨立共和國的進程。

印度女總統慕爾穆（Draupadi Murmu）昨晚在全國致詞中，細數印度如何克服各省文化與語言差異、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及其他大環境挑戰而不斷前行，並提到印度作為20國集團（G20）輪值主席，將致力促進世界和平與繁榮。

總理莫迪（Narendra Modi）上午前往為烈士紀念碑前獻花，並在推特發文，紀念印度獲得獨立與自由，同時呼籲全民團結一心，繼續實現烈士們打造偉大印度的夢想。

每年共和國日印度政府多會在德里地標「印度門」（India Gate）前的「盡責大道」（Kartavya Path）舉辦盛大閱兵活動。

「盡責大道」原名「國王大道」（Rajpath），莫迪政府去年9月更名，以去除殖民歷史的色彩，同時提醒政府官員盡忠職守。

今年閱兵活動除展示國造軍事設備，包括拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈、阿瓊（Arjun）Mk-1坦克、K9金剛杵（Vajra）自走炮之外，還首次以印度製野戰炮取代英系25磅炮來鳴放禮炮。

「全女兵」駱駝邊防隊與「運人用」無人機也首次亮相。

遊行部分，則有來自各省的華麗花車，展示印度多元傳統文化、經濟發展以及野生動物保育等成果，遊行者載歌載舞，氣氛歡欣，當然也少不了傳統的機車疊羅漢特技。

埃及總統塞西擔任主賓，埃及軍隊也首次參與了共和國日大閱兵。

根據媒體報導，現場觀看民眾、政府官員、外交官大約20萬人，為展現政府對基層民眾的重視，沿途觀禮區兩側前排全都保留給農民及工人。

中華民國駐印度代表處今天也在推特發出圖文，強調台灣與印度是民主國家，祝賀印度人民共和國日快樂。（編輯：高照芬）1120126