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傳限制晶片設備銷中達協議 美日荷暫不回應

2023/1/28 12:00（1/28 12:53 更新）
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美國媒體引述知情人士報導，美國與日本及荷蘭27日協商結束，就限制部分先進晶片製造設備出口至中國達成協議。（圖取自Unsplash圖庫）
美國媒體引述知情人士報導，美國與日本及荷蘭27日協商結束，就限制部分先進晶片製造設備出口至中國達成協議。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國媒體引述知情人士報導，美國與日本及荷蘭今天協商結束，就限制部分先進晶片製造設備出口至中國達成協議。面對媒體詢問，3國相關政府單位均拒絕置評。

路透社引述美國媒體彭博（Bloomberg News）報導，這項協議將美國去年10月實施的部分出口管制措施，延伸至總部設於日本、荷蘭的企業，包括艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）、尼康公司（Nikon Corp）和東京威力科創公司（Tokyo Electron Ltd.）等。

荷蘭與日本官員在華府針對廣泛議題進行討論，這次會談由美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）主導。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）稍早表示，與會官員在共商「對我們三方都很重要」的議題。

他向記者表示：「新興技術的安全和保護措施必將列入討論議程。」

一名熟悉會談的消息人士表示，限制出口半導體製造設備至中國是討論議題之一。

除了柯比稍早的發言，白宮被問到關於彭博報導內容時拒絕發表評論；荷蘭外交部及日本經濟產業省發言人均拒絕置評。

尼康公司發言人也不願置評，僅說公司無法談論尚未正式宣布的事。路透社在下班時間聯繫東京威力科創公司人員時，對方未能發表評論。

若促使荷蘭與日本對中國採取更嚴格的出口管制措施，將會是美國總統拜登政府在外交領域的重大勝利。拜登政府去年10月宣布廣泛措施，限制中國取得美國的晶片製造技術，以減緩中國的科技與軍事發展。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1120128

#柯比
#美國
#中國
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