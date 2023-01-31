澳中關係暖化 兩國貿易部長將召開3年來首場會議

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（中央社雪梨31日綜合外電報導）澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，他與中國商務部部長王文濤將在下週舉行一場線上會議。

路透社報導，這場會談將是澳洲與中國的貿易部長3年來首次對話。兩國關係在經歷多年緊繃後，正逐漸好轉。

中國新華社19日報導，中國和澳洲官員當天在瑞士達沃斯（Davos）進行溝通，雙方同意，王文濤與法瑞爾將於「近期」以視訊會議形式進行會談。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和中國國家主席習近平2022年11月曾在20國集團（G20）峰會場邊會面。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）其後表示，澳中關係改善是一個「循序漸進的過程」。坎培拉呼籲北京取消對眾多澳洲出口貨品的制裁措施。

澳中先前因南海爭議和國安問題等陷入摩擦，在澳洲呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開國際調查後，中國對澳洲出口產品實施制裁，關係迅速惡化。

坎培拉在世界貿易組織（WTO）有2件與中國有關的申訴案，分別針對北京對澳洲的葡萄酒與大麥課徵的懲罰性關稅。此外，坎培拉持續觀察中國是否取消對包含龍蝦與肉品等其他澳洲出口品施加的非正式貿易障礙。

法瑞爾今天受訪時說：「我們希望這些貿易阻礙能夠移除。我已安排下週與我的中國對口官員透過視訊對話，以推動進展。」

本月稍早，數家中國公用事業公司已獲准開始進口澳洲煤炭。北京過去2年多對澳洲的煤礦、龍蝦及其他一些大宗商品施加非正式進口禁令（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）1120131