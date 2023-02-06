越共總書記見卸任官員 重申反腐沒有禁區與例外

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（中央社記者陳家倫河內6日專電）越共總書記阮富仲今天會見一些前領導人，因多名官員涉貪而自請下台的前國家主席阮春福、前副總理范平明皆出席。阮富仲重申，反腐工作將強力推進，「沒有禁區，沒有例外」。

綜合越南國會網站、國營越南電視台（VTV）報導，越共中央政治局今天在中央黨部舉辦這場與前任領導的見面會。越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）、前國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）、前總理阮晉勇（Nguyen Tan Dung）、前副總理范平明（Pham Binh Minh）等皆出席。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間爆發多起弊案，又以越亞科技公司（Viet A Tech）哄抬檢測試劑價格醜聞、越南外交部救援包機受賄案最為顯著，兩起事件加起來已有上百人被逮捕與起訴。

弊案發生當時，阮春福為總理，范平明為副總理兼外長。兩人在越南共產黨第13次全國代表大會（越共13大）後，於2021年4月5日起分別擔任國家主席、副總理，並於2023年1月為了這兩起貪腐案自請下台。

阮富仲今天在會上表示，黨中央、政治局、書記處和政治系統、各機構在2022年繼續發揚團結一致精神，有效落實各項工作方案並多次召開會議，其中包括2012-2022年階段反腐工作10週年總結會議。

阮富仲指出，黨和政治體制建設和整頓工作繼續推進加強，反腐工作繼續強力、同步全面、有條不紊、深入推進，「無論是誰，沒有禁區，沒有例外」，已產生極大的威懾和警示作用。

他表示，越南全國63個省市都成立反腐敗指導委員會，以非常公正和客觀的精神處理FLC、新皇明（Tan Hoang Minh）、萬盛發（Van Thinh Phat）等集團、越亞科技公司及外交部有關的違規行為。

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阮富仲表示，取得上述成績，是全黨全民全軍全國政治系統共同努力的結果，其中有前黨和國家高級領導人「寶貴、熱情、智慧的貢獻和負責」。他代表黨和國家領導人，再次衷心感謝歷任領導、幹部的貢獻。

阮富仲說，2023年是落實越共13大決議和2021-2025年經濟社會發展5年規劃的關鍵之年。他希望並相信，黨、國家和祖國陣線的前任領導人將以他們現有的經驗，繼續為黨和國家做出貢獻。（編輯：陳惠珍）1120206