中俄開發者有辦法取得臉書個資 美參議員關切

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有文件顯示，臉書母公司Meta知道中國與俄羅斯開發者能夠存取可用於間諜活動的使用者數據。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦參議院情報特別委員會主席華納與副主席盧比歐今天致函臉書母公司Meta Platforms，提及有文件顯示Meta知道中國與俄羅斯開發者能夠存取可用於間諜活動的使用者數據。

路透社報導，民主黨籍的華納（Mark Warner）與共和黨籍的盧比歐（Marco Rubio）在寫給臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的信中說：「從這些文件可看出，至少自2018年9月起，臉書即知道在有著『高風險』特性的多個國家，包括中華人民共和國在內，有數以十萬計的開發者能取得大量的敏感使用者數據。」

這封信件提到，Meta內部文件顯示，儘管臉書從未能在中國營運，中國有近9萬的開發者依舊有管道取得使用者資料，包括個人檔案、照片與私人訊息。

他們寫道，俄羅斯的4萬2000多個開發者、伊朗與北韓數以千計的開發人員也能取得這些資訊。

一場2018年在加州北區聯邦地區法院所提出的訴訟，讓這些未封口文件內容公諸於世。

這兩位聯邦參議員寫道：「我們嚴正關切的是，這個管道給了多大的機會來從事外國情資活動，例如外來惡意影響、反情報活動等。」

臉書未立即回覆置評要求。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120207