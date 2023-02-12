土耳其各界出錢出力 餐廳供應熱食送暖災區

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（中央社加濟安泰普11日綜合外電報導）在遭強震襲擊的土耳其東南部城市加濟安泰普（Gaziantep），災民頂著漆黑夜色與攝氏零度以下低溫大排長龍，等待熱騰騰的燉菜和湯。

法新社報導，排在隊伍中的居內什（Ajde Gunes）很感激有這麼多餐廳出力，在素有「土耳其美食之都」的加濟安泰普為無家可歸的災民提供食物。

居內什直言：「隊伍排得很長，但餐廳店家做的事情比政府還多。」

土耳其和敘利亞6日發生規模7.8地震，迄今已在兩國共造成2萬8000多人喪命。當地有數以萬計的民眾，包括餐廳店家，自動自發地提供相關協助給受災戶。

不僅土耳其數一數二頂尖的餐廳伸出援手，就連退休人士也賣掉家中的牛響應捐款賑災，大家紛紛發揮愛心、滿足生還者多項需求。

創立於1887年的加濟安泰普老字號餐廳Imam Cagdas，以烤肉、燉肉和果仁蜜餅聞名，每天提供多達4000份免費餐點。

餐廳小開恰達許（Burhan Cagdas）說：「我們提供一些易於準備、容易分裝且抗寒的食物，例如義大利麵和早晨喝的湯。」

Imam Cagdas餐廳每天準備4或5道不同的餐點。恰達許說：「如果我們食物發完了，其他餐廳和企業會幫助我們。他們知道我們正在分送食物給有需要的人。」

Imam Cagdas餐廳無法製作店內招牌熱食，因為缺少關鍵食材，加上有部分員工無法到班工作。

恰達許說：「我們同事處境很糟糕。他們的家人是受害者，他們房屋毀了。我們想要幫忙。」他自己的家人自6日以來也都一直睡在車裡。

每個人都盡力幫忙，甚至不惜賣掉家中的牛。根據官媒報導，東部喀爾斯省（Kars）一名70歲老婦以1萬3000土耳其里拉（約新台幣2萬8000元）的價格將牛賣掉，並捐款給受災者。

另一名退休人士、經歷過1983年東部艾斯倫省（Erzurum）地震的基里奇（Nazime Kilic），同樣把牛給賣了，換取2萬3000里拉現金。

她希望藉此鼓勵子女跟進。她告訴當地媒體說：「我有8個孩子。我告訴他們，能幫多少是多少。」（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120212