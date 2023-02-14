習近平會伊朗總統 強調中伊合作堅定不動搖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國國家主席習近平（右）14日在北京人民大會堂，與前往中國進行國是訪問的萊希（左）舉行會談。（West Asia News Agency/Handout via 路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國國家主席習近平今天在北京向伊朗總統萊希說，無論國際和地區形勢如何變化，中方都將「毫不動搖發展同伊朗的友好合作」，並願繼續在涉及彼此核心利益問題上與伊方「堅定相互支持」。

萊希則表示，伊朗與中國是「值得彼此信任的真誠戰略伙伴」。伊方致力於深化和提升「伊中全面戰略夥伴關係」的決心堅定不移，不會受到任何國際和地區形勢變化影響。

央視新聞報導，習近平14日在北京人民大會堂，與前往中國進行國是訪問的萊希（Ebrahim Raisi）舉行會談，其中曾就「共同關心的國際地區問題」交換意見。

會後，兩人共同見證雙方簽署農業、貿易、旅遊、環保、衛生、救災、文化、體育等領域多項雙邊合作文件。萊希隨後也與中國國務院總理李克強會談。

習近平說，中方始終從戰略高度看待和發展中伊關係。無論國際和地區形勢如何變化，中方都將「毫不動搖發展同伊朗的友好合作」，推動「中伊全面戰略夥伴關係」不斷得到新發展，「在百年未有之大變局中為世界和平和人類進步發揮積極作用」。

他提到，中方支持伊方維護國家主權獨立、領土完整、民族尊嚴，支持伊方抵禦單邊主義、霸凌主義，反對外部勢力干涉伊朗內政、破壞伊朗安全穩定，願繼續在涉及彼此核心利益問題上同伊方「堅定相互支持」。

習近平說，中方願與伊方落實好兩國全面合作計劃，深化貿易、農業、工業、基礎設施等領域務實合作，進口更多伊朗優質農產品。並繼續開展共建「 一帶一路 一帶一路在其他國家進行的如何了？ 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。

斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。

馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。

尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回兩個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。

馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。

印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原本將於2019年完工，因徵地、資金等問題延期。

菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的兩座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這兩座橋樑是否為一帶一路的項目，也並不明確。 看更多 關閉 」合作，促進互聯互通，擴大人文交流。

他表示，中方讚賞伊方願意積極改善與周邊鄰國關係，支持地區國家通過對話協商化解矛盾，實現睦鄰友好，願繼續為促進地區和平穩定發揮建設性作用。中方並將繼續建設性參與伊朗核問題全面協議恢復履約談判，支持伊方維護「正當合法權益」，推動伊朗核問題早日妥善解決。

根據報導，萊希表示，伊中兩國都堅決反對單邊主義和霸權霸凌，堅決反對外部勢力干涉內政。伊方堅定支持中方維護國家主權和領土完整。伊方願與中方就國際和地區事務加強溝通，在 上海合作組織 上海合作組織 2001年6月15日在中國上海宣布成立，是個橫跨歐亞的政治、經濟及安全合作組織，也是第一個以中國城市命名的政府間國際組織，其前身是1996年建立的「上海五國」對話機制。

目前擁有中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦、印度8個會員國，另有伊朗、蒙古、白俄羅斯和阿富汗4個觀察國，以及亞美尼亞、亞塞拜然、柬埔寨、尼泊爾、斯里蘭卡、土耳其6個對話夥伴國。 看更多 關閉 等多邊場合保持良好合作，共同「維護國際公平正義，維護地區和世界的和平與安全」。

萊希說，伊朗與中國作為兩個獨立自主的大國，伊中關係基於相互尊重精神，是「值得彼此信任的真誠戰略夥伴」。伊方致力於深化和提升「伊中全面戰略夥伴關係」的決心堅定不移，不會受到任何國際和地區形勢變化影響。

他提到，伊方將落實好伊中全面合作計劃，深化貿易、基礎設施等領域務實合作，歡迎中國企業赴伊投資，期待更多中國遊客赴伊旅遊。伊方感謝中方在伊核問題全面協議談判等問題上「主持公道」。伊方堅定支持中方提出的「一帶一路」倡議、全球發展倡議和全球安全倡議，將積極參與。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120214