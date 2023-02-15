熱帶氣旋襲紐西蘭釀4死 軍方出動直升機吊掛救援

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（中央社紐西蘭納皮爾15日綜合外電報導）熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）在紐西蘭造成4人死亡、1萬500多人失去家園後，軍用直升機今天吊掛受困的災民，將他們送往安全處。

法新社報導，氣旋進入南太平洋後威力減弱，救災隊現在終於可以進入多日來因狂風暴雨侵襲而與外界隔絕的地區。

紐西蘭軍方部署3架NH90直升機前往受災最嚴重的豪克灣（Hawke's Bay）地區偵察搜救，應民眾要求尋找失蹤家人和寵物外，還救起擠在鐵皮屋頂、被泥濘碎石污水環繞的工人。

這場風災災情慘重，紐西蘭500萬人口有超過3/4居住的北島大片地區道路中斷、房屋倒塌且無電可用。

傷亡人數持續攀升，警方表示，在偏遠的東岸發現一具孩童遺體，應該是被高漲的洪水沖走後不幸罹難。

緊急事故管理局長麥卡諾蒂（Kieran McAnulty）說，災區另發現3具遺體，其中包括豪克灣一名因房子遭土石流沖毀而罹難的女性，以及一名據信受困在倒塌民宅中的義消。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1120215