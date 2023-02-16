美國會預算處：不解決債限危機 政府今夏斷炊

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美國國會預算處15日表示，除非將現行債務上限31.4兆美元的門檻拉高或暫不遵守，否則美國財政部將在今年7至9月間某個時點斷炊。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國會預算處今天表示，除非將現行債務上限31.4兆美元的門檻拉高或暫不遵守，否則美國財政部將在今年7至9月間某個時點斷炊，無法撥款運作且衍生債務違約。

「紐約時報」指出，美國藉向全球投資者出售國債借入巨額資金，以助支付軍人薪餉、退休人員福利及向美債債權人支付利息。美國已在今年1月達到法定的31.4兆美元債務上限，迫使財政部採取一系列非常的會計舉措避免違約。

國會預算處另指出，美國準備今後10年增加近19兆美元舉債，比原先預估多3兆美元。預測顯示今年聯邦歲入與歲出之間有1.4兆美元缺口，未來10年由於稅收收入跟不上戰後嬰兒潮世代退休、社福保障和醫保福利成本上漲，赤字平均每年將達2兆美元。

綜合這些數字脈絡，到2024年美國債務對國民生產毛額（GDP）的佔比為100%，到2033年佔比將達118%。

路透社報導，無黨派色彩的國會預算處（CBO）發表年度預算展望及一份相關報告，除警示財政部恐在7到9月間斷炊，還說若本應在4月進帳的歲入延遲，則可能7月前就會出現歷史性的聯邦債務違約；大多數美國人均在4月申報年度所得稅。

國會預算處報告說：「若不在非常措施用盡前提高債務上限門檻或暫停遵守上限，聯邦政府會無法落實完整義務」「結果就是，政府將必須展延一些施政作為或出現債務違約，又或兩者兼具。」

國會預算處另表示，2024年至2033年的美國年度預算赤字平均將達2兆美元，並在2020年代結束前來到與COVID-19疫情期間的赤字水平，如此以來共和黨很可能據此要求削減開支。

與此同時，國會預算處估計今年失業率為4.7%，遠高於目前的3.4%。

國會預算處主任史威格（Phillip Swagel）將失業率攀升歸因於利率上揚。升息打擊房市也減緩商業投資。

國會預算處的分析反映出恐對近期一些支出法案造成全面衝擊，這些法案包括對清潔能源與半導體投資、更高昂的軍費開支、醫保、養老金和利息成本。前述開支是基於未來10年稅收和支出法規不變的假設。

史威格在聲明中說：「從長遠來看，我們的預測顯示政府務必調整財政政策，以解決利率成本上升問題，並要減輕債台高築和債務仍不斷攀升的不利後果。」（譯者：紀錦玲、陳亦偉）1120216