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美國務院：蓋達新首腦為前埃及特戰中校

2023/2/16 11:00
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國務院今天表示，蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）2022年7月身亡後，現居伊朗、曾為埃及特戰中校的塞福（Saif al-Adel）已成新首腦。

法新社報導，美國國務院發言人說：「我們的評估與聯合國的評估一致，蓋達組織新的實際首腦人物是居住在伊朗的塞福。」

聯合國14日發布的報告指出，會員國的主流看法是塞福目前為蓋達組織的領導人，「當前一直是以他為代表」。

按聯合國報告的說法，蓋達組織尚未正式宣布塞福為新的領導人，主因是阿富汗塔利班當局相當敏感，不願承認薩瓦里去年在喀布爾（Kabul）家中遭美國狙殺身亡。

62歲的塞福是前埃及特種部隊中校，也是蓋達組織舊有衛隊的人。

根據「美國對抗極端主義計畫」（US Counter Extremism Project），塞福協助建立蓋達組織的行動能力，並培訓一些參與2001年911恐攻的劫機者。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120216

#塞福
#蓋達組織舊有衛隊
#薩瓦里
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