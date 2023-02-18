瑪利歐兄弟進駐好萊塢環球影城 粉絲朝聖兒時英雄

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洛杉磯主題樂園好萊塢環球影城（Universal Studio Hollywood）內的超級任天堂世界（Super Nintendo World）17日開幕，電玩人物瑪利歐兄弟（圖）人偶與粉絲見面拍照。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月18日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）金幣、蘑菇、無敵星星，風靡全球近40年的電玩瑪利歐兄弟在美國好萊塢環球影城有了實體園區，吸引粉絲朝聖，喜見這對陪伴無數人長大的虛構英雄人物。

超級任天堂世界（Super Nintendo World）位在洛杉磯的主題樂園好萊塢環球影城（Universal Studio Hollywood）內，今天開幕迎接遊客。一名粉絲對著演員扮演的人偶喊「瑪利歐、路易，你們是我的英雄」。

園區入口為綠色水管造型，在電玩裡象徵通往不同世界的通道。遊客走進圓形隧道，音響發出招牌音效，往前沒幾步，食人花、龜殼、磚塊、城堡等以往在螢幕上才看得到的虛幻場景就在眼前。

好萊塢環球影城是一座結合電影製片廠與主題樂園的大型園區。主題樂園內，有「哈利波特」、「變形金剛」、「侏羅紀世界」、「神鬼傳奇」等以電影為主題的多媒體遊樂設施。

「超級任天堂世界」以電玩遊戲為主題，逼真造景之外搭配許多互動細節，讓遊客彷彿走進電玩。

洛杉磯主題樂園好萊塢環球影城（Universal Studio Hollywood）內的超級任天堂世界（Super Nintendo World）17日開幕，遊客透過互動裝置，有如置身瑪利歐兄弟的電玩世界。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月18日

園區內設置各種互動裝置，遊客購買「能量手環」連結到手機應用程式後，就能敲擊現場多處黃色問號磚塊，獲得虛擬金幣，以及參與互動遊戲。

與日本大阪環球影城的同名園區一樣，主題遊樂設施「瑪利歐賽車」（Mario Kart: Bowser's Challenge）使用擴增實境（AR）裝置，搭配現場布景讓遊客體驗電玩場景。

在影音平台Youtube超過250萬追蹤人數的創作者Isaiah Shinn與在Instagram上62萬粉絲的網紅Raino分別帶著瑪利歐、路易的紅色、綠色造型帽子，受訪時向中央社記者分享身處電玩世界的體驗。

Raino說：「可以親身看到這些場景，還有很多細節，感覺好像在遊戲裡面。」Raino回憶，8歲就跟哥哥、弟弟玩「瑪利歐賽車」這款遊戲，他今天充滿了懷舊的心情。

Isaiah Shinn對於「瑪利歐賽車」使用的AR裝置印象深刻，「我從來沒用這種玩法，真的太棒了，難以形容的體驗」。他記得當年是從Gameboy遊戲機上認識瑪利歐兄弟，多年後能見到遊戲實體化，真的很感動。（編輯：張芷瑄）1120218

洛杉磯主題樂園好萊塢環球影城（Universal Studio Hollywood）內的超級任天堂世界（Super Nintendo World）17日開幕，還原電玩遊戲中瑪利歐兄弟的虛擬世界。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月18日