日圓走堅迫使年度獲利下修 任天堂仍承諾調薪10%

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（中央社東京7日綜合外電報導）儘管日圓匯價走強，迫使公司下修全年度獲利預測，日本電玩大廠任天堂今天表示，公司計劃調高員工薪資10%。

日本經濟多年來陷入通貨緊縮，勞工薪資也停滯不前。隨著通貨膨脹在經濟中生根，日本首相岸田文雄呼籲日本企業調高員工薪資，日本國內也準備展開年度的春季勞資談判。

成衣品牌「優衣庫」（UNIQLO）的母公司日本迅銷公司（Fast Retailing Co Ltd）是首批宣布調薪的公司之一，它在1月表示將調高薪資40%，震驚了日本企業界。

路透社報導，任天堂社長古川俊太郎在財報會議上說：「確保我們的勞動力，對我們的長期成長很重要。」

對有能力這樣做的公司來說，更高的工資也可能有助於他們吸引人才，因為出生率下降和移民人數少，使得日本勞動力嚴重短缺。

任天堂今天下修截至3月底的會計年度營業利益4%，來到4800億日圓（約36億美元），遠低於金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）調查預估的5820億日圓。

總部位於京都的任天堂還將年度遊戲軟體銷售預測，從2億1000萬套，調降至2億500萬套，並下修Switch遊戲主機銷售目標，從1900萬套降至1800萬套。

古川俊太郎說，任天堂沒有計畫提高遊戲軟體或遊戲主機的價格，但如果情況需要，會考慮這樣做。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1120207