大貓熊香香5度延期終返中 將尋伴侶繁衍後代

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（中央社東京21日綜合外電報導）在日本東京上野動物園出生成長的5歲雌性大貓熊香香，經過5度延期，今天中午過後終於搭機踏上歸途，未來將在中國四川省的保育設施中生活，並尋找伴侶繁衍後代。

日本朝日新聞報導，上野動物園表示，為了能在今天上午7時出發前往成田機場，香香起床時間較往常提早，但香香還是稍微睡過頭，讓出發時間晚了約10分鐘。

香香2017年6月在上野動物園出生，父母是以「繁殖研究目的」向中國租借的力力跟真真，基於東京都與中方協定，香香滿24個月就必須還給中國。

只是香香的返中之路受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響5度延期，直到今天才踏上歸途。

日本放送協會（NHK）報導，上野動物園今天將香香裝箱後，由卡車運往成田機場，搭乘中午過後的貨運專機飛往中國四川省成都機場，航程約6小時。

園方表示，香香在成田機場吃著最喜歡的竹子和蘋果，看起來相當平靜的樣子。日本今天有民眾前往上野動物園外及成田機場觀景台，為香香送行。

從茨城縣到成田機場的一對夫婦說，因為把香香當成自己的小孩，香香返回中國讓他們感到寂寞，「心情就像孩子要開始獨自生活一樣」。

上野動物園園長福田豐說，從香香出生時就一路看著她成長，對香香要返回中國感到寂寞。

福田說，這段時間以來，香香撫慰了許多人的心，「我想跟牠說聲謝謝」，也希望香香一路順風，對大貓熊的保育與研究有所貢獻。

東京都知事小池百合子說，香香在上野動物園跟許多人相會，備受人們喜愛，也給了許多人幸福，希望回到中國後也能健健康康，對大貓熊的保育有所貢獻。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120221