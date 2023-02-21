螞蟻集團攜手NBA中國 展開多領域戰略合作

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（中央社上海21日綜合外電報導）中國金融科技巨頭螞蟻集團（Ant Group）今天宣布和NBA中國建立戰略合作夥伴關係，雙方將在影片內容、節目轉播、會員制等領域展開合作。

路透社報導，螞蟻集團在聲明中表示，未來中國球迷可透過支付寶連結至NBA影片。支付寶是螞蟻集團旗下廣受歡迎的行動支付軟體。

螞蟻集團表示，與NBA中國業務部門的合作，也將涵蓋聯名行銷活動、數位收藏品等領域。

螞蟻集團指出，NBA中國上週在支付寶推出NBA頻道，透過NBA中國簽約的網紅以及內容創作者，開展內容二度創作。

NBA是最受中國歡迎的美國文化輸出內容之一，每年都能從中國市場賺進數億美元。

然而2019年10月，時任NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）在推特上發文支持香港「反送中」抗議活動，令NBA和中國中央電視台長達數十年的合作關係生變。

儘管摩瑞很快刪除推文，仍在中國引發強烈抨擊，央視立即停止轉播NBA球賽，一停就是18個月。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120221