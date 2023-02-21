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瓦格納首腦控俄軍事首長不提供彈藥 等同叛國

2023/2/21 23:21
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人普里格津今天指控，俄國國防部長和參謀總長不提供彈藥給他旗下的戰士，同時企圖摧毀瓦格納，並指這無異於叛國。

路透社報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾是外燴商人，過去避免引起公眾注意，不過如今隨著一年前俄烏戰爭開打，他已扮演比較公開的角色。瓦格納集團是俄軍多月進攻烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）巴赫姆特鎮（Bakhmut）的先頭部隊。

普里格津在社群平台Telegram個人頻道張貼的語音留言中說：「現在出現的根本是直接反對，無異於嚴重叛國。」

這是普里格津兩天來第2次公布這樣的訊息，昨天他不滿地表示，有些官員因對他有私人仇恨，而阻止瓦格納官兵獲得補給品。

普里格津明顯帶有怒氣，有時說話會提高音量。他譴責國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）兩位國家最高軍事首長，刻意造成武器短缺，使得在巴赫姆特一帶作戰的瓦格納部隊陣亡人數增加。

他說：「參謀總長和國防部長大量下令，不僅不給瓦格納彈藥，也不提供空運協助。」

普里格津多月來已批評高級指揮官不稱職，並指國防部企圖搶占瓦格納部隊在巴赫姆特一帶的戰功。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1120221

#瓦格納
#普里格津
#國防部長
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