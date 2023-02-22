減少重症 日本擬讓高齡者一年接種兩劑COVID疫苗

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省今天在防疫專家分科委員會上提出一項方案，有關2023年度的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，有意讓高齡者等重症風險高的民眾一年接種兩劑。

日本讀賣新聞報導，根據上述方案，重症風險高的民眾可望從今年5月起接種新年度首劑COVID-19疫苗，之後在一般民眾9月到12月接種同年度第1劑時，再同步接種第2劑。

日本目前將COVID-19疫苗定位為免費接種，厚生勞動省有意把免費接種期限從原訂的2022年度結束（2023年3月31日），延長一年到2023年度結束（2024年3月31日）。

COVID-19疫苗接種最重要的是降低重症患者數，因此，包括高齡者、心臟病及腎臟病等慢性病患者等重症風險高人士，在新年度可望優先接種。

有鑑於新一波COVID-19疫情可能在夏天流行，為了在此之前提高免疫能力，預計將從5月到8月為重症風險高人士接種首劑疫苗。

至於重症風險不高的人士，染疫後仍可能出現重症病例，所以日本政府也將提供所有民眾接種COVID-19疫苗的機會，開打時間將落在9月到12月。

厚生勞動省將在3月上旬前，彙整出具體的COVID-19疫苗接種時間表等細節。

時事通信社報導，國外有研究報告指出，接種COVID-19疫苗後預防重症效果可達半年以上、預防死亡效果更可持續10個月以上。

日本從2022年9月起開打可因應Omicron變異株的雙價疫苗，厚生勞動省認為透過讓重症風險高的民眾接種兩劑疫苗，可有效維持體內免疫能力。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120222