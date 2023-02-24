俄國：烏克蘭將入侵聶斯特河沿岸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯今天聲稱烏克蘭正加快入侵摩爾多瓦分離地區聶斯特河沿岸的準備，揚言定會對此「回應」。

聶斯特河沿岸（Transnistria）是位於烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界間的狹長地區，當地受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為當地是摩爾多瓦國土。

聶斯特河沿岸在1992年一場短暫戰爭後脫離摩爾多瓦，之後俄羅斯就一直在當地駐軍。

法新社報導，俄羅斯國防部發出的聲明適逢俄烏戰爭爆發將滿1年。自去年2月24日全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯一直被控加劇聶斯特河沿岸緊張局勢，企圖破壞烏克蘭和摩爾多瓦間的穩定。

俄國國防部聲明中說：「基輔政權已加緊準備，要入侵聶斯特河沿岸。 」

俄羅斯國防部聲稱，烏克蘭之所以想發動「入侵」，是想應對所謂俄軍在聶斯特河沿岸發起的攻勢，稱烏克蘭部隊正在聶斯特河沿岸的邊界集結。

聲明說：「烏克蘭當局一旦實施這項計畫性尋釁，將對合法部署在聶斯特河沿岸的俄國維和部隊構成直接威脅。」還說俄羅斯武裝部隊將以適當方式因應烏克蘭方面將發起的「挑釁」。

摩爾多瓦政府今天表示，他們不會去證實俄羅斯國防部所稱的情況，呼籲各方「要保持冷靜，並從摩爾多瓦官方和可信的消息來源獲取訊息」。

本月稍早，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）指責俄羅斯密謀藉由偽裝成反政府抗議人士，想暴力推翻她的政府，但俄方否認相關指控。

摩爾多瓦是人口260萬的窮國，國內有為數不少的俄裔人口。摩爾多瓦近年轉向西方激怒俄羅斯。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120224