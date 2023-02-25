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與布林肯不同調 拜登：不預期中國提供武器援俄

2023/2/25 18:19
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭滿週年，美國總統拜登今天表示，他不預期中國會採取重大行動提供武器給俄羅斯，與美國國務卿布林肯說法相悖；但他稱若中國「越線」，美國會作出回應。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，中國「正考慮（向莫斯科當局）提供致命的支援」，範圍「遍及彈藥到武器本身」，北京當局否認此說法。

不過，拜登在美國廣播公司（ABC）今晚播出的訪問中，說法似乎與布林肯不同調。這則訪問談論拜登競選連任以及俄烏戰爭等議題。

拜登說：「我不預期－我們還沒有看到，但我不預期會看到中國向俄羅斯提供武器的重大倡議。」

拜登解釋，去年夏天他在與中國國家主席習近平的一次談話中，已明確表明提供武器給俄羅斯的後果。

拜登表示，他對習近平說：「在沒有任何政府推動的情況下，600家美國企業全面撤離俄羅斯，從麥當勞（McDonald's）到埃克森美孚石油公司（Exxon Mobil）。」

「接著我說，如果你做出同樣的暴行，或支持正在發生的暴行，你可能會遭遇同樣後果。」

拜登被問到，如果北京當局提供武器給俄羅斯是否會「越線」，拜登表示美國「會作出回應」。

拜登說：「這條線一體適用於每個人，換句話說，我們將對任何越線的人祭出嚴厲制裁。」（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120225

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