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遭伊朗拘留數月 西班牙女子終獲釋回國

2023/2/26 20:36
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（中央社馬德里26日綜合外電報導）西班牙外長阿爾巴雷斯今天表示，伊朗已釋放去年11月拘留的西班牙女子巴尼拉。伊朗當局從未證實巴尼拉被拘留時的情況，不過那時伊朗正受到庫德族女子艾米尼之死的抗議撼動。

法新社報導，阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）告訴記者：「她昨天獲釋，但在她的班機從伊朗起飛前，我們不想做此宣布。」

阿爾巴雷斯說自己得以跟她說話，她很好，即將返回西班牙西北部的家鄉。

美國「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）在巴尼拉（Ana Baneira）被捕時披露，她24歲。

伊朗當局從未證實她被拘留時的情況，不過當時伊朗正遭受艾米尼（Mahsa Amini）之死掀起的抗議撼動。

去年9月，22歲的艾米尼因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭到道德警察逮捕並在羈押期間死亡，引爆伊朗全國抗議風潮。

另有一名西班牙足球迷桑傑士（Santiago Sanchez Cogedor）自去年10月起遭到拘留，他為了世界盃足球賽試圖徒步前往卡達，結果在伊朗被捕。

阿爾巴雷斯說：「今天是個開心的日子，等桑蒂雅各（桑傑士）也獲釋時，我們將幸福圓滿。」他說他會不斷努力直到桑傑士獲釋。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120226

#阿爾巴雷斯
#伊朗
#艾米尼
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