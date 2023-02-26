俄烏戰爭滿週年 烏東亞希德涅村兩軍拉鋸戰

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俄羅斯傭兵組織瓦格納集團聲稱已占領烏克蘭東部激烈戰鬥焦點巴赫姆特附近的村莊亞希德涅。（中央社製圖）

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（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團聲稱已占領烏克蘭東部激烈戰鬥焦點巴赫姆特附近的村莊亞希德涅，但烏克蘭軍方表示，俄羅斯過去一天在亞希德涅附近的攻勢並未成功。

●烏克蘭砲火聲中儲備電力

烏克蘭能源部長表示，俄羅斯砲轟造成多個月的電力中斷後，烏克蘭如今已儲備了一些電力，如果沒有新的空襲行動，烏方將不打算再實施限電措施來配給電力。

路透社報導，烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）在能源部上傳加密通訊軟體Telegram的訊息上說：「倘若俄羅斯聯邦不再空襲基建設施，我們就不會再實施限電措施。」

俄羅斯在戰場上多次遇挫，並縮減其在烏東和烏南的部隊規模後，去年10月開始轟炸烏克蘭的能源基礎建設，導致數百萬人一連多日沒有電力或暖氣可用。

●瓦格納集團宣稱再占村莊

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津宣布，已攻占烏克蘭東部城市巴赫姆特北部的亞希德涅村，這是該組織宣稱在該地區占領的第3座村莊。

與此同時，烏克蘭軍方在莫斯科全面入侵週年隔日發布的報告指出，巴赫姆特附近的多座村落仍在基輔掌控之下，並未淪陷。

●歐盟追加制裁瓦格納集團

歐洲聯盟（EU）宣布對俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」實施額外制裁，原因是該組織在中非共和國、馬利、蘇丹和烏克蘭等地犯下「侵犯人權」罪行。

法新社報導，歐盟將與瓦格納集團（Wagner Group）相關的11名個人和7個實體加入資產凍結和旅行禁令名單。該組織本身在2021年就被列為歐盟制裁對象。

●德法萬人上街頭祈烏克蘭和平

德國和法國民眾走上街頭為烏克蘭和平吶喊。這兩國的社運人士日前剛紀念俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭屆滿一年。

法新社報導，警方表示，約有一萬人不畏大雪在德國柏林（Berlin）市中心呼籲與莫斯科進行談判，而不是向烏克蘭運送武器。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120212