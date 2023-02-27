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柬埔寨禽流感確診父女 美CDC：非染新型病毒株

2023/2/27 10:55
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）柬埔寨11歲女童日前感染H5N1禽流感死亡，她的父親隨後也驗出陽性。美國疾管中心表示，這2人感染的是柬埔寨當地的禽流感病毒，並非先前擔心的新型病毒株2.3.4.4b分支。

路透社報導，柬埔寨上週通報的這兩起案例，讓人擔心是否為H5N1禽流感病毒株2.3.4.4b分支引起，但檢驗發現並非如此。2020年出現的2.3.4.4b分支，近幾個月來在野鳥及家禽中造成死亡數創新高，還造成哺乳類動物感染，引發全球關注。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天在聲明中說，柬埔寨衛生部進行初步基因定序，發現父女倆感染的是H5分支2.3.2.1c。2.3.2.1c在柬埔寨的鳥類和家禽中傳播多年，偶爾會感染人類。

柬埔寨國家流感中心（National Influenza Center of Cambodia）主任、對該病毒進行基因定序的柬埔寨巴斯德研究所（Institut Pasteur du Cambodge）病毒學代理負責人卡森（Erik Karlsson）表示：「是的，這是一種較老的禽流感分支，多年來一直在這個地區傳播。過去曾造成人類感染，尚未發現會導致人傳人，但這並不意味威脅有所減少。」

美國疾病管制暨預防中心表示，正在對來源進行調查，目前還沒有發現人傳人跡象。

這名11歲女童死於H5N1之後，柬埔寨上週對至少12人進行檢測。這是柬埔寨近十年來首次出現人類感染禽流感死亡病例。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120227

#柬埔寨
#卡森
#H5N1
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