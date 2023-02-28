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G20外長會議 印中是否破冰受關注

2023/2/28 20:49（2/28 21:01 更新）
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印度今年擔任20國集團（G20）輪值主席。圖為印度德里國際機場內的G20看板。中央社記者林行健德里攝 112年2月28日
印度今年擔任20國集團（G20）輪值主席。圖為印度德里國際機場內的G20看板。中央社記者林行健德里攝 112年2月28日
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（中央社記者林行健新德里28日專電）中國外長秦剛將赴印度參加20國集團（G20）外交部長會議。由於印中關係正因邊界爭議處於緊繃，他與印度外交部長蘇杰生將如何互動、外交關係會不會破冰，受到關注。

印度今年擔任G20輪值主席，訂於3月1日及2日在新德里主辦外交部長會議。中國外交部發言人毛寧今天在北京表示，秦剛將赴印度與會。

這將是秦剛就任外交部長以來，首次出訪印度，也是繼去年3月當時的中國外交部長王毅訪印之後，再次有中國的外交部長踏上印度的土地。

「印度時報」（TOI）今天報導，預料蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會與秦剛舉行雙邊會議，將當面告訴秦剛，唯有在邊界恢復和平與平靜的情況下，印中才有可能修補外交關係。

2020年6月，中國與印度士兵在加萬谷（Galwan Valley）一帶互指越界而發生鬥毆，印度方有20人死亡，中方則未公布死傷人數，兩國緊張關係延續至今。雙方透過外交及軍事管道，已開過多場會議討論解除對峙事宜。

然而，去年12月上旬，兩國士兵又在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區發生衝突，多人受傷。

目前印度與中國幾乎沒有正常外交接觸，經貿、教育與人員往來也不順暢。

印度智庫「觀察家研究基金會」（ORF）研究員辛赫（Antara G. Singh）稍早前發表文章指出，印度擔任G20輪值主席國，可能為印中關係帶來微妙的影響，雙方都想利用這樣的情勢，謀取利益。

辛赫認為，印度作為G20輪值主席，在許多場合需要中國的配合，而北京可以透過不參與或不配合的方式向印度施壓，迫使新德里在邊界爭議上放軟立場。

她引述中國學者劉宗義說，印度總理莫迪（Narendra Modi）去年11月在印尼峇里島G20峰會上，與中國國家主席習近平握手，可能就是基於這個現實考量。

辛赫指出，北京也可能擔心印度利用G20謀求政治利益，比如選在存有主權爭議的地區舉辦活動，或是在場邊會議上與西方國家提出邊界問題，藉以「修理」中國。

她說，現在就看誰更能巧妙地借力使力，占得上風。

另一名學者則告訴中央社，強硬對抗「外來威脅」是現任莫迪政府贏得民心的作法之一，若對中國放軟態度，不但可能遭到在野政黨圍剿，也可能在下一任的大選中失去選票，（編輯：馮昭）1120228

#秦剛
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#辛赫
秦剛
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