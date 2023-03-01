Novavax營運出現隱憂 計畫縮減開支

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國生技製藥業者、COVID-19疫苗製造商諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）今天對其業務持續推展的能力表達疑慮，宣布在推廣疫苗遭到困難後，打算縮減開支。

Novavax的股價在盤後交易中暴跌了25%，在此之前，該公司所公布的第4季營收，低於分析師的預期。

Novavax在聲明中表示，雖然他們應該有足夠的資金供該公司營運，但情況「存有重大不確定性」。

Novavax補充道，有鑑於這些不確定性，公司繼續營運的能力「存有重大疑慮」。

該公司今天表示，他們在第4季虧損了1.82億美元，因銷售低於預期，僅有3.57億美元。

目前，該公司正為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗秋季接種計畫作準備，並稱他們打算把重點放在提供更新的COVID-19疫苗上。

總部設在馬里蘭州（Maryland）的Novavax，在全球COVID-19疫苗研發競賽初期位居領先位置，但因製造和監管機關核發許可延宕的雙重打擊下喪失優勢。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1120301