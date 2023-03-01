更多編輯台推薦新聞：
法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事
生活

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事

美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看
國際

美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

Novavax營運出現隱憂 計畫縮減開支

2023/3/1 15:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國生技製藥業者、COVID-19疫苗製造商諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）今天對其業務持續推展的能力表達疑慮，宣布在推廣疫苗遭到困難後，打算縮減開支。

Novavax的股價在盤後交易中暴跌了25%，在此之前，該公司所公布的第4季營收，低於分析師的預期。

Novavax在聲明中表示，雖然他們應該有足夠的資金供該公司營運，但情況「存有重大不確定性」。

Novavax補充道，有鑑於這些不確定性，公司繼續營運的能力「存有重大疑慮」。

該公司今天表示，他們在第4季虧損了1.82億美元，因銷售低於預期，僅有3.57億美元。

目前，該公司正為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗秋季接種計畫作準備，並稱他們打算把重點放在提供更新的COVID-19疫苗上。

總部設在馬里蘭州（Maryland）的Novavax，在全球COVID-19疫苗研發競賽初期位居領先位置，但因製造和監管機關核發許可延宕的雙重打擊下喪失優勢。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1120301

#Novavax
#COVID-19
#諾瓦瓦克斯醫藥公司
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族